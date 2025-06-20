В Петербурге огласили приговор лидеру "азербайджанской мафии"

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор по делу так называемой "азербайджанской мафии". Главарь молодежной банды Турал Мамедов приговорен к пяти годам заключения в исправительной колонии, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигурантами по уголовному делу также проходили еще 14 человек. Они получили от 3,5 лет до 4 лет и 10 месяцев колонии.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку некоторые подсудимые несовершеннолетние.

Напомним, в ноябре 2023 года Азербайджан выдал России лидера банды треш-блогеров Турала Мамедова. Ранее 12 участников группировки были задержаны. Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск.

Как сообщалось, банда выходцев из Азербайджана нападала на прохожих в Петербурге и выкладывала видео в соцсети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей и возбудить уголовное дело. У возможных соучастников избиений прохожих прошли обыски.

Суд постановил, что фигуранты для возбуждения ненависти и вражды, а также унижения чести и достоинства призывали к насилию над отдельными группами граждан по признакам национальности и происхождения. Банда применяла насилие к ним и снимала происходящее на видео для публикации в Telegram-канале.