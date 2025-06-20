Wildberries будет выпускать собственные банковские карты

Wildberries будет выпускать банковские пластиковые карты, которыми можно будет оплачивать покупки онлайн и офлайн, сообщила основательница платформы Татьяна ким.

"Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн. Их выпускает "Вайлдберриз Банк". Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители — кстати, у меня тоже такая есть — но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели. У них будут карты фиолетового цвета", - рассказала Ким на ПМЭФ.

По ее словам, заказать пластик смогут пользователи, которые повысят до максимального уровень своего WB Кошелька. Само создание такого кошелька подразумевает открытие счета в "Вайлдберриз Банке".

Сервис платежных банковских карт уже есть у таких платформ как Ozon и Яндекс.