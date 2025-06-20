В Тюмени рабочего на стройке убило током

В Тюмени 22-летнего рабочего убило током на стройке дома по ул. Тимофея Кармацкого. Инцидент произошел сегодня днем, в подвальном помещении дома.

Рабочий получил удар электрическим током и скончался на месте. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строительном объекте.

В прокуратуре сообщили, что трагедия произошла на строительной площадке жилого комплекса "Добро". На место происшествия выезжал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. Прокуратура округа по поручению прокуратуры Тюменской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.



Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры.