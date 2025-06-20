Собянин назвал московскую систему ПВО самой эффективной в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил работу системы ПВО в столице на 99,9%.

"Противник запустил тысячи БПЛА в сторону Москвы за последние месяцы, серьезных разрушений нет", - цитирует мэра РБК.

Градоначальник считает, что подобной эффективности работы ПВО в мире нет.

Самой известной в мире системой ПВО является израильский "Железный купол", эта система специализируется на ракетных атаках. Сейчас ее ежедневно пытаются прорвать иранские военные и иранские прокси-группировки.