Бастрыкин назвал украинские спецслужбы заказчиком терактов в Брянской и Курской областях

Заказчик терактов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях очевиден, это спецслужбы Украины, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Я уже говорил, это управляемый теракт с современными технологиями. К сожалению, пока исполнителей не установили. Но работа активно продолжается", - приводит его слова РИА Новости.

"Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины, - добавил Бастрыкин. - Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя".

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ).

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. Напомним, погибло семь человек, пострадали 119.

В тот же день в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты (ст. 205 УК РФ).