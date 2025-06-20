Министр юстиции предложил "вправлять мозги" россиянам, желающим развестись

Супругов, желающих развестись, надо отправлять к "медиатору", который бы "вправлял мозги" такой семье, считает министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", - предложил министр на ПМЭФ.

С 1 января 2025 года в России увеличилась госпошлина за развод. Она выросла с 650 руб. до 5 тыс. руб. для каждого из супругов при расторжении брака по обоюдному согласию и при разводе через суд, если нет общих несовершеннолетних детей.