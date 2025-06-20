Южный Урал улучшил инвестклимат на пятерку – попадание в ТОП-5 и рост на 5 позиций

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Агентством стратегических инициатив (АСИ) были объявлены результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестклимата регионов.

Челябинская область по итогам 2024 года заняла 5-е место, поднявшись вверх сразу на 5 позиций.

«В десятке лучших – Тюменская (4 место), Челябинская (5 место) и Свердловская (10 место) области. На мой взгляд, отличный результат. Результаты этого года подтверждают, что регионы Уральского федерального округа движутся в правильном направлении. Поздравляю управленческие команды регионов, а также всех жителей субъектов, потому что сегодняшний результат – это ваша общая заслуга», - отметил полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога.

Отметим, что по итогам 2024 года у Южный Урал продемонстрировал лучшую динамику среди регионов уральского округа.

Результаты подтверждают, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Челябинской области продолжает развиваться: предприятия реализуют большое количество инвестиционных проектов, осваивают новые ниши, повышают производительность труда, создают новые рабочие места, находят источники инвестиций.

Правительство Челябинской области реализует комплекс мер поддержки бизнеса. По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области составил почти 550 млрд рублей с ростом на 14% к 2023 году в сопоставимых ценах.

«Высокие позиции в рейтинге – это не просто отражение серьезной командной работы, которая ведется в регионе последние несколько лет. Это положительная обратная связь о проделанной работе. Развитие предпринимательства и привлечение инвестиций в регион для нас носит социальный характер: успешный и ответственный бизнес создает рабочие места, пополняет налоговую базу – основу всех проектов развития, вкладывается в территории. Ключевой приоритет в этой работе – повышение качества жизни и благосостояния южноуральцев», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в регионе только в прошлом году реализованы несколько масштабных проектов: запуск новой коксовой батареи ММК, «Завода роботов», второго конвейера автомобильного завода «Урал», племенного репродуктора компании «Ситно», комплекса по переработке гречихи предприятия «Ресурс» (бренд «Увелка»). Продолжается реализация социально значимых проектов - парк «Притяжение» в Магнитогорске, «РМК-Арена», крытый футбольный манеж, а также Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске.

Поддержка в реализации инвестпроектов осуществляется в рамках территорий опережающего развития, индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластеров. Создана Особая экономическая зона «Южноуральская» в Красноармейском округе. Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна» на базе Центра «Мой бизнес». Внедрён Региональный инвестиционный стандарт. Продолжается внедрение муниципального инвестстандарта, работает сервис «ПОС-Бизнес» и т.д.

Важно при этом, что региональные власти намерены продолжать работу по улучшению условий инвестклимата.

Так, на полях ПМЭФ-2025 Южный Урал уже заключил пул соглашений, которые увеличат пакет инвестпроектов, принесут новые рабочие места, пополнят экономику региона новыми инновационными производствами.

В частности, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор ООО «АВГ Газовое оборудование» и ООО «АВГ Прицепная Техника» Андрей Гартунг подписали соглашения, в рамках которых планируется строительство 2 роботизированных высокотехнологичных производств на площадке Особой экономической зоны «Южноуральская» (ОЭЗ) в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области.

Один завод будет производить импортозамещающую продукцию – газовые баллоны высокого давления объемом от 20 до 250 литров. Локализация сырья и материалов в готовом изделии и производственных процессах будет достигать 100%. Срок реализации 1 этапа – до конца 2027 года. Общий объем инвестиций более 3 млрд рублей, планируемое количество новых рабочих мест - 149.

Второе предприятие будет производить прицепную и полуприцепную технику. 1 этап проекта планируют завершить к концу 2027 года. Общий объём инвестиций составит более 13 млрд рублей, предполагается создание более 280 новых рабочих мест.

Алексей Текслер отметил, что строительство двух новых роботизированных заводов на территории ОЭЗ «Южноуральская» открывает новую страницу во внедрении роботов на отечественных предприятиях страны.

«Это флагманские проекты как для региона, так и для страны в целом, поскольку строительство инновационных производств с применением новых высоких технологий роботизации и автоматизации технологических процессов – основа технологического уклада будущего», - подчеркнул Алексей Текслер.

Андрей Гартунг поблагодарил губернатора и Правительство РФ за оказываемую инновационным проектам поддержку и сообщил: «Цеха на новых производствах будут оборудованы как роботами, так и беспилотными транспортными системами, что позволит создать практически «безлюдные» производства, заменив все сложные и опасные участки отечественными высокотехнологичными решениями. Отработанные тут подходы можно будет распространить и на другие новые заводы в различных регионах России».

Еще одно соглашение, заключенное на ПМЭФ-2025 между Сбер, СберМобайл и челябинским «Заводом Роботов», открывает перспективы партнёрства в части разработки и вывода на рынок программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами на базе low-code платформы искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things).

Соглашение об этом подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин, генеральный директор СберМобайла Сергей Волков и основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг. Документ был подписан в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В рамках проекта «Завод Роботов» выступит центром компетенции и предоставит технические и функциональные требования, а СберМобайл займётся технологической реализацией продукта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе церемонии подписания подчеркнул: «Роботизация и цифровизация промышленных предприятий региона на основе отечественных решений является залогом не только их суверенного развития, но и технологического лидерства. В Челябинской области функционирует комплексная экосистема поддержки роботизации, по сути, регион уже является центром роботизации России, и подписание этого соглашения – еще один значимый шаг в поддержке развития инновационных технологий как региона, так и страны в целом».

Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин сказал, что вызовы в экономике требуют от промышленности переосмысления всей производственной логики.

«Один из приоритетов Сбера — поддержка прорывных проектов, которые позволяют отечественным предприятиям не просто идти в ногу со временем, а опережать его», - заявил Петр Колтыпин.

Генеральный директор ЧКПЗ, основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг считает, что цифровая трансформация отечественных предприятий обрабатывающей промышленности - необходимое условие их эффективного развития.

«Важно, чтобы цифровые решения были разработаны на основе российских технологий и были простыми и быстрыми во внедрении. Совместная разработка со СберМобайлом — это шаг к формированию экосистемы, в которой роботизация производства станет доступной и понятной для предприятий из различных отраслей», - сказал Андрей Гартунг.

Генеральный директор СберМобайла Сергей Волков отметил, что опыт Южного Урала в предстоящей работе по реализации соглашения сложно переоценить.

«Благодаря опыту коллег в сфере роботизации производственных процессов и решениям на нашей платформе, мы можем предложить промышленности решение, которое позволит гибко управлять роботами и встраивать их в цифровой контур завода», - сказал Сергей Волков.