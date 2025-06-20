В Тобольском районе подросток планировал массовое убийство людей в учебном заведении

В Тобольском районе подросток планировал совершить массовое убийство педагогов и учащихся одного из учебных заведений.

К совершению преступления юноша готовился - с августа 2022 по август 2024 года он собирал информацию о массовых убийствах. Подготовиться к преступлению парень не успел - к нему нагрянули правоохранители, которым стало известно о его намерениях.

Тобольский районный суд установил, что подросток является сторонником деструктивных идеологий и субкультур, разделял идеологию международного молодежного движения Колумбайн*, признанного террористическим в России.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к совершению убийства). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также суд обязал его пройти принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

* Данное движение решением Верховного суда РФ признано террористическим и запрещено в РФ.