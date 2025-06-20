Ефремов будет играть в театре Никиты Михалкова

Режиссер Никита Михалков подтвердил, что согласился помочь актеру Михаилу Ефремову, который недавно по УДО вышел из колонии.

Ефремов будет играть в спектакле "Без свидетелей", напарницей актера станет дочь Михалкова Анна. Спектакль будет идти в театре Никиты Михалкова. Ранее Ксения Собчак сообщала, что Ефремов написал Михалкову письмо.

"Да, он [Ефремов] восстанавливается, и у нас есть договоренность. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актёром", — сказал ТАСС Михалков на полях ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Ефремов заключил контракт на съемки в фильме и даже получил задаток в несколько миллионов рублей.

Актер вышел из колонии в Белгородской области 9 апреля. Он сразу отправился в Москву – в свою старую квартиру.

8 июня 2020 г. Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет. В марте 2025 г. он получил УДО.