В Петербурге на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ пришла полиция

В Санкт-Петербурге на закрытой вечеринке один из участников ПМЭФ устроил дебош, сообщает "Фонтанка".

Мероприятие проходило накануне вечером в ресторане Bellevuе, расположенном в гостинице "Гранд отель Мойка 22".

По данным издания, один из гостей начал бросать бокалы и другие предметы с террасы, повредив крышу атриума. Сотрудники гостиницы обратились в полицию. Дебошира доставили в отдел полиции. Там мужчина заявил правоохранителям, что он является участником ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году с 18 по 21 июня. Мероприятие проводится под патронатом и при участии президента России.