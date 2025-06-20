Свердловский суд оставил в колонии "екатеринбуржца", давшего взятку сотруднику ФСБ

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Сангинову Х., давшему взятку сотруднику УФСБ России по Свердловской области. Так он пытался избежать наказания за нарушение миграционного законодательства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, в июле прошлого года Сангинов передал 90 тыс. рублей оперуполномоченному регионального УФСБ за несообщение в органы МВД о выявленном у него административном правонарушении. Уже в феврале этого года Железнодорожный суд Екатеринбурга признал его виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу) и приговорил к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Выявить и пресечь преступную деятельность Сангинова Х.Р. позволили не только соблюдение сотрудниками регионального УФСБ антикоррупционного законодательства, но и бдительность подразделения собственной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Адвокат осужденного настаивал на его невиновности и обжаловал приговор, однако судебная коллегия Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела и доводы сторон, не нашла оснований для его отмены. Суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу.