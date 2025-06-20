Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге состояния инвестиционного климата

Тюменская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. Результат огласили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать", - прокомментировал результаты губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что четвертую строчку Тюменская область разделила вместе с Сахалинской областью.

На пятом месте Калужская, Смоленская и Челябинская области. Ну, а в тройке лидеров первое место традиционно осталось за Москвой, на второй строчке - Нижегородская область и Татарстан, третье место поделили Республика Башкортостан и Московская область.

Отметим, что год от года Тюменская область неизменно занимает высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и входит в топ-5 лидеров по инвестклимату. Так, в 2024 году Тюменская область занимала третье место в рейтинге, аналогичную позицию область занимала и в 2023 году. В 2022 Тюменская область была пятой в рейтинге, в 2021 году - третьей.