20 Июня 2025
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Фото: kremlin.ru

Неэффективные предприятия обанкротятся из-за высокой ключевой ставки - глава ВТБ

Высокая ключевая ставка может способствовать тому, что неэффективные предприятия будут закрываться, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я не говорю, что высокая ставка - это хорошо. Это плохо, конечно, для экономики плохо. Но у нас, с другой стороны, большое количество неэффективных предприятий, которые нам надо найти в себе волю закрыть", - заявил Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он назвал отрасли, в которых, по его мнению, может произойти такое "очищение": судостроение и угольная промышленность. Высвободившиеся рабочие руки можно направить в те отрасли, где есть острый дефицит кадров, считает банкир.

"У нас очень низкий уровень безработицы, на грани уже даже опасности. Не надо этого бояться. Надо повысить мобильность рабочей силы. Мы обязаны (закрыть неэффективные предприятия – прим. ред.), пока у нас остается неэффективное производство, это очень плохо. Может быть, такой кризис поможет в определенной степени к этому прийти", - сказал Костин, отметив, что, конечно, этот процесс может быть болезненным.

Он добавил, что многие компании работают и заимствуют сейчас только на погашение долгов. По словам Костина, это нехорошая ситуация.

"Я считаю, что неэффективные предприятия нужно банкротить, а там, где действительно какие-то есть циклические проблемы и предприятия эффективные, надо помогать", - цитирует Костина "Интерфакс".

Ранее о работе предприятий на обслуживание собственных кредитных обязательств сказал и коллега Костина Герман Греф, правда, судя по его тональности, главе Сбера такая ситуация не кажется вариантом "оздоровления": "К критическому уровню подходит соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов. И это очень опасная черта, после нее последует череда банкротств. Начинается проблема неплатежей".

Теги: ключевая ставка, андрей костин, банкротство


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