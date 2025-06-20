20 Июня 2025
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Фото: Олег Ушков

"Ноябрьскнефтегаз" провел День экологии на Ямале

На предприятиях разведки и добычи "Газпром нефти" прошел единый День экологии. В этот раз он объединил 26 производственных активов компании в 11 регионах России, сообщили Накануне.RU в компании.

"Экологическая безопасность — ключевая ценность для нас, как производственной компании. Мы ежегодно сокращаем влияние на окружающую среду, строго соблюдаем природоохранное законодательство и бережно используем природные ресурсы. Мы утвердили долгосрочные экологические цели и подходы компании к природоохранной деятельности", - рассказал Антон Джалябов, заместитель председателя правления "Газпром нефти".

Центральным событием Дня экологии на Ямале стала научная конференция в "Ноябрьскнефтегазе", на которой обсудили вопросы сохранения и восстановления почвенного плодородия на Ямале. Нефтяники продемонстрировали реализацию программы целостности и надежности трубопроводной системы предприятия, а ученые рассказали о своих подходах и инновационных разработках. По завершению мероприятия участники провели акцию по посадке яблонь и рябин.

Также в этот день сотрудники предприятия в Ноябрьске привели в порядок территорию в центральной части города и в зоне отдыха у озера Ханто. В Муравленко экологическая акция затронула прибрежную полосу, а также прилегающие площади административно-бытовых комплексов — там нефтяники высадили молодые деревья.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Ивана Петрова, предприятие ведет деятельность на площади более 50 тысяч квадратных километров, поэтому бережное отношение к природе — принцип, на котором строится работа компании.

"День экологии для нашей команды — не просто добрая традиция, а возможность внести вклад в сохранение окружающей среды там, где мы живем и работаем. Такие мероприятия формируют ответственное отношение к природе и помогают видеть результат своих усилий", - отметил Иван Петров.

К экологическим инициативам нефтяников каждый год присоединяются не только партнеры и работники подрядных организаций, но и волонтеры и местные жители. В честь Дня экологии активистам были вручены небольшие подарки. Также не остались без внимания и юные экологи – участники конкурса рисунка "Зеленая планета".

"Газпром нефть" последовательно внедряет природосберегающие технологии при разработке месторождений. В 2024 году компания была удостоена национальной премии "Экотех-Лидер" за экологичный подход к обустройству месторождений.

Теги: День экологии, Ноябрьскнефтегаз, конференция, экологическая акция, зеленая планета


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