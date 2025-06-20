Песков: Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна

В Кремле сообщили, что "Россия следит" за делом бизнесмена Самвела Карапетяна.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти России не хотят вмешиваться во внутренние дела Армении, но они, конечно, "самым внимательным образом отслеживают всё, что связано с российским гражданином", пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идёт о ЗАО "Электрические сети Армении".

"Я думаю, что настал момент, когда ЗАО "Электрические сети Армении" должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и я поручаю добросовестно выполнять свои рабочие обязанности", - написал Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).