"Хайп вице-спикера Госдумы Даванкова не соответствует занимаемой им должности"

Поведение вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова сочли не соответствующим его политическом статусу.

"Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И всё бы ничего, но он всё-таки заместитель председателя Госдумы", - сообщил ТАСС высокопоставленный источник.

19 июня Даванков сообщил, что МИД России уже получил отправленную им просьбу о предоставлении Маску политического убежища. Ответ ведомства придёт в течение месяца.

"Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем", - заявил Даванков.