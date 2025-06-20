МАГАТЭ: Повреждения зафиксированы на заводе по производству тяжелой воды в Араке

В результате удара Израиля поврежден комплекс по производству необходимой для ядерной промышленности тяжелой воды в районе иранского города Арак, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ключевые здания на объекте были повреждены, в том числе дистилляционная установка.

Армия обороны Израиля в ночь на 19 июня нанесла удар по недействующему ядерному тяжеловодному реактору вблизи Арака, который находился на стадии строительства.

Реактор не содержал никаких ядерных материалов, сообщает ТАСС. МАГАТЭ заявляло, что последствий для радиологической безопасности в результате удара нет.

Напомним, 13 июня взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе после того, как Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе. Такие выводы агентство сделало после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана. Изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано.