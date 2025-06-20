По трассе Казань – Екатеринбург хотят пустить беспилотное движение грузовиков

На трассе М-12 смогут ездить беспилотные грузовики. По крайней мере такие планы строят в ГУ "Автодор". Как рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко, пустить движение могут на 275-километровом перегоне Казань – Екатеринбург.

В интервью "Известиям" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Петушенко рассказал, что беспилотные грузовики уже два года курсируют по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург. Это первый подобный эксперимент в России и он показал себя хорошо. Все началось с шести автомобилей, а сегодня по дороге курсирует уже 68 грузовых беспилотников.

"Беспилотные системы – мера вынужденная, потому что количество грузовиков растет, а водителей не хватает, режимы труда и отдыха не соблюдаются. А с беспилотными системами можно ехать круглые сутки. В апреле мы запустили их на ЦКАД. Трасса М-12 через пару месяцев будет тоже готова их принять. То есть беспилотный маршрут растянется на 1 тыс. 520 км." – заявил представитель "Автодор".

Он отметил, что фактически грузовики не совсем "беспилотные". Внутри кабины есть водитель, но он не управляет транспортом, а следит за работой электроники. Но это пока только четвертый уровень систем – в пятом же присутствие человека будет необязательным.

Помимо этого Петушенко добавил, что на М-12 вслед за М-11 также хотят сделать музыкальную разметку. Мелодии там будут новые, но какие именно – раскрывать не стал. Еще одним эффективным средством с борьбой против превышения скорости могут стать шевроны для определения дистанции.

"Если водитель наехал на этот шеврон и увидел машину впереди на таком же шевроне, значит, расстояние до нее безопасное. Это тоже некий элемент соблюдения правил дорожного движения", - добавил Петушенко.