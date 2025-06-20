В Госдуме захотели искоренить теневую рекламу в Telegram

В Госдуме захотели разобраться с теневой рекламой в Telegram. Заявление об этом сделал на полях ПМЭФ депутат Антон Немкин.

"Мы также видим, как реклама уходит в тень – особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона", - сказал он на сессии "Российский рынок интернет-рекламы", цитату приводит РИА Новости.

В конце 2024 г. стало известно, что впервые за три года с момента запуска монетизации Telegram стал прибыльным. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

"Общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, мы завершаем год с более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Дуров сообщил, что в 2024 г. количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы также выросли в несколько раз. Бизнесмен назвал 2024 год "очень удачным" для мессенджера.