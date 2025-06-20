Таможенники извлекли из игрушки Лабубу черенки кактусов

В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили восемь черенков кактусов суккулентов внутри популярной игрушки Лабубу. Игрушку пересылали из Таиланда жителю Перми. Таможенники просканировали посылку, которая по документам значилась как кукла Барби стоимостью 5 тыс. руб.

"Клубни и ростки были завернуты в бумагу и зашиты в плюшевого монстрика. Разрешительные документы на посадочный материал отсутствовали. Подкарантийные растения запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора. Посылка возвращена отправителю", - сообщили в пресс-службе ФТС.

На получателя завели административное дело по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). В ФТС отметили, что при ввозе подкарантийной продукции на территорию ЕАЭС необходимо наличие фитосанитарного сертификата страны-экспортера.