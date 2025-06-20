20 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

На Урале задержали подозреваемых в покушении на убийство мэра Талицы 7-летней давности

В Талице задержали двух местных жителей, которые, как считает следствие, в 2018 году пытались убить мэра, а сегодня министра транспорта региона Александра Толкачева. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Установлено, что семь лет назад 25 апреля неизвестные совершили несколько прицельных выстрелов по автомобилю, в котором находился тогда еще градоначальник. Было возбуждено уголовное дело по п ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), однако найти подозреваемых не удалось.

Уже в этом году материалы уголовного дела попали в руки сотрудникам четвертого отдела по расследованию особо важных дел, которые специализируются на расследовании преступлений прошлых лет. Были выдвинуты новые возможные версии произошедшего, перспективы расследования обсудили с представителями ГУ МВД на оперативных совещаниях и производство по делу было возобновлено. В результате, вчера оперативники задержали подозреваемых - ими оказались двое местных жителей, работавших в то время в сфере бизнеса.


По версии следствия, подозреваемые не ладили с главой города и, чтобы беспрепятственно вести предпринимательскую деятельность, решили от него избавиться. Для покушения они использовали находящийся у них в распоряжении пистолет ТТ (Тульский Токарева) и боеприпасы к нему. Подготовившись, они совершили нападение, но не достигли результата, после чего "залегли на дно".

"По местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых изъято несколько образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и других предметов, имеющих доказательственное значение. Среди изъятого - пистолет системы ТТ, который, по предварительным данным, мог быть использован при совершении преступления. Сотрудники отдела криминалистики СУ СК России по Свердловской области оказывают практическую помощь в расследовании, в том числе с применением современной кримтехники", - рассказали в пресс-службе СКР.

Сейчас следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и собирает доказательную базу. Также решает вопрос о назначении судебных экспертиз, предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.

Теги: Талица, мэр, покушение. задержание


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