МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году составит более 27 тыс. руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, увеличение МРОТ затронет 4,6 млн человек, передает РИА Новости.

В 2025 году общефедеральный МРОТ составляет 22 440 руб. МРОТ считается как зарплата до вычета НДФЛ для всех, кто работает на полную ставку.

В апреле этого года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассчитывать МРОТ на основе минимального потребительского бюджета. Это бы позволило увеличить МРОТ до 52 тыс. руб., однако бы привело и к резкому росту фонда оплаты труда (и повышению расходов бюджета).