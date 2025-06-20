Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Илона Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в России.

"Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что МИД России уже получил отправленную им просьбу о предоставлении Маску политического убежища. Ответ ведомства придет в течение месяца.

"Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем", — заявил Даванков News.ru.

Напомним, Илон Маск после ухода с поста советника президента США раскритиковал законопроект о налоговых льготах, предложенный администрацией Трампа. Трамп ответил, завязалась заочная перепалка в соцсетях, в ходе которой Маск перешел на личности и уличил Трампа в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления. Также Маск призвал к импичменту Трампа. Позднее миллиардер выразил сожаление из-за некоторых высказываний о президенте США. В Кремле заявили, что полемика Трампа и Маска — это внутреннее дело США.