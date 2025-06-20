Краснов: В особых экономических зонах есть фальшивые бизнесмены

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях ПМЭФ высказался о том, что в стране есть бизнесмены, регистрирующие своё дело в особых экономических зонах ради более выгодных условий, но никакой деятельности в них не ведущие.

"Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Для чего это делается?", - цитирует РИА Новости Краснова.

Конкретных примеров Краснов не привёл.