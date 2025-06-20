В Тобольске "скорая помощь", доставлявшая пациента в больницу, попала в ДТП

В Тобольске "скорая помощь", доставлявшая пациента в больницу, попала в ДТП. Пациент не пострадал. Он передан другой бригаде врачей и оперативно доставлен в медучреждение.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июня. Спустя несколько минут к месту аварии прибыл другой автомобиль "скорой помощи", пациента оперативно доставили в Областную больницу №3. Пациент, которого перевозили, не пострадал. Он доставлен не в реанимацию, а в профильное отделение, в которое его изначально везли. В данном ДТП пострадали четыре человека, двое доставлены в приемное отделение Областной больницы № 3 Состояние: средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль "скорой помощи" "Луидор" и "Лада Гранта" столкнулись вчера вечером в Тобольске, на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева. От удара "Луидор" опрокинулся на бок.

"Предварительно, автомобиль "скорой помощи" ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией. 18-летняя водитель "Лады Гранта" не имеет права управления транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются".