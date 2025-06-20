В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Волгоградская

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня и вплоть до 31 августа будет закрыто движение по улице Волгоградская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этот временной период АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будет поэтапно закрывать участки:

от дома № 90 до дома 124;

от дома № 126 до дома 134;

от дома № 138 до дома 144;

от дома № 146 до дома 168;

в районе дома № 181.

На них организация проведет строительно-монтажные работы по модернизации тепломагистрали. После завершения работ элементы благоустройства будут восстановлены.

Для удобства горожан, на закрытых участках рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать место работ можно будет по улицам Ясная, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Руководство АО "ЕТК" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем может помочь информационная карта, где отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.