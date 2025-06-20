Волонтёр из Белгорода наказана за финансирование "Азова"**

Белгородский волонтёр Надежда Россинская* наказана за госизмену. Решение принял Второй западный окружной военный суд.

По версии следствия, Россинская публиковала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование.

Она наказана 22 годами колонии общего режима со штрафом 320 тыс. руб., пишет РИА Новости.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Террористическая организация, запрещена в России