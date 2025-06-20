Бизнесу не понравился тезис "мы верим" от Центрального банка по поводу инфляции

Бизнесу не очень зашли шутки от министра финансов и главы Центрального банка по поводу веры, надежды и любви в разговоре об экономике, инфляции и ключевой ставке. Накануне такие разговоры на одной из ключевых сессий ПМЭФ вели Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина.

"Тезис "мы верим" от Центрального банка мне бы хотелось слышать все-таки в формате "мы видим", - сказал на деловом завтраке Сбера председатель ассоциации "Деловая Россия" Алексей Репик. Он добавил, что бизнес не знает, какой будет ключевая ставка.

Также Репик раскритиковал и главу РФПИ Кирилла Дмитриева, который восхищается арабскими странами с их невероятным ростом экономики, ИИ и других ключевых показателей. "В Саудовской Аравии, где женщинам только разрешили водить машину, быстрый рост - это все же эффект низкой базы. Мы уже "подиспорчены", нам хочется быть лучшими", - отметил бизнесмен.

Также Репик обратил внимание на инвестклимат: "Возможности инвестиционного роста уже полностью исчерпаны. Для новых инвестпроектов требуются долгие деньги. И без защиты собственности говорить о перспективах инвестиций не приходится". Он привел в качестве примера стремительный рост маркетплейсов, который, по мнению Репика, стал возможен благодаря стечению двух факторов – технологии позволили и отсутствие жесткой регуляторики в этой сфере. Бизнесмен допустил, что если бы разнообразные регуляторы в момент роста маркетплейсов обратили бы на них свое внимание, то, возможно, роста этого бы и не было.