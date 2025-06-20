В Крыму задержаны два человека за попытку поджога релейных шкафов

В Крыму задержали двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов на железнодорожных путях, сообщил в ФСБ РФ.

Поджог планировался в Сакском районе республики. Задержанные признались, что действовали по указанию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Связь с ним они поддерживали через Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего мужчину, который по указанию СБУ планировал теракт в месте массового скопления людей.

По данным ведомства, задержанный собирался подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона.