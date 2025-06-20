"Это больно": вице-премьер Новак заявил о проблемах "управляемого охлаждения экономики"

Вице-премьер российского правительства Александр Новак призвал Центральный банк более решительно и стремительно снижать ключевую ставку. От текущей ситуации с "управляемым охлаждением экономики", по словам Новака, "больно".

"В прошлом году порядка 5-6% были темпы роста ВВП на момент делового завтрака. И Минэк прогнозировал по году 2,8%. Фактически закончили год с 4,3%. В этом году по прогнозу 2,3%, текущий рост – 1,5%. За оставшийся период многое может измениться. Наша экономика должна расти устойчиво и стабильно, а сейчас волатильно очень она растет. Наши экономические ведомства считают, что наш потенциал стабильного роста около 3%. ЦБ считает, что потенциал несколько ниже, в соответствии с этим и проводит свою денежно-кредитную политику. Я думаю, у нас потенциал более 3%. Но нужны технологические изменения и трудовые ресурсы", - заявил Новак на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ.

"Мы находимся в состоянии управляемого охлаждения экономики. Да, это больно. И да, индикаторы показывают, что надо уже снижать ставки и переходить к подогреву экономики. Инфляция за последние семь недель годовая на уровне 2,6% - это уровень ниже таргета ЦБ. Надо быстрее принимать решения", - сказал Новак.

Руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган попытался спорить:

"Замедление экономики на выходе из перегрева – это естественный процесс. Это именно замедление, а не спад, но есть неоднородность по отраслям. Если экономика в потенциале, то цены не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами. И в такой ситуации резкое снижение ставки вряд ли что-то изменит в моменте, кроме резкого повышения цен. Предоставление дешевых денег в таких условиях ничего не изменит".

Напомним, глава Минэка Максим Решетников считает, что охлаждение экономики уже привело ее на грань рецессии.