Мы все шахтеры, живем в шахтах – Герман Греф

Глава Сбера Герман Греф сравнил участников экономического процесса в России с шатхерами в шахтах.

"Мы все шахтеры, живем в шахтах. И не видим, что в другой шахте происходит. Нам надо вырываться из этого туннельного мышления", - так банкир на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ прокомментировал раскоординированность в действиях институтов, отвечающих за экономическую политику.

С тем, что имеется рассогласованность действий, согласился и министр финансов России Антон Силуанов: "[Надо] координировать бюджетную политику и денежно-кредитную политику, сейчас есть некоторая раскоординация".

Попытался надавить на ЦБ и вице-премьер Александр Новак, курирующий в российском правительстве экономический блок: "Мы находимся в состоянии управляемого охлаждения экономики. Да, это больно. И да, индикаторы показывают, что надо уже снижать ставки и переходить к подогреву экономики. Инфляция за последние семь недель годовая на уровне 2,6% - это уровень ниже таргета ЦБ. Надо быстрее принимать решения".