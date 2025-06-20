Правительство Вологодчины и Санкт-Петербургский университет подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Георгий Филимонов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев заключили соглашение о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и вузом. Подписание документа о социально-экономическом развитии, развитии научно-образовательного, кадрового и промышленного потенциала состоялось на площадке ПМЭФ-2025.



«Санкт-Петербургский государственный университет становится куратором развития высшего образования и системы подготовки кадров нашего региона. Вуз готов рассмотреть возможность организации стажировок для преподавателей и молодых исследователей Вологодчины. У университета есть крепкий фундамент в физико-математических, компьютерных и информационных, гуманитарных и естественных науках. Признательны Николаю Михайловичу за поддержку наших инициатив и готовность к сотрудничеству. Будем повышать уровень знаний и навыков у специалистов, трудящихся на благо родной Вологодской земли», – сказал Георгий Филимонов.

Кроме подготовки высококвалифицированных кадров, областное Правительство выразило заинтересованность в привлечении ресурсов СПбГУ для стимулирования инноваций. Соглашение предусматривает работу над совместными научными исследованиями и разработками в приоритетных для Вологодчины сферах: лесное и сельское хозяйство, туризм, информационные технологии.

Также будут развивать взаимодействие между студенческими молодежными организациями Санкт-Петербургского государственного университета и вологодскими вузами. Предполагается реализация совместных проектов в сферах культуры, образования и здравоохранения.

Помимо соглашения о сотрудничестве с Правительством региона, на ПМЭФ-2025 было подписано соглашение об участии в программе НОК «Менделеев» между СПбГУ и Вологодским государственным университетом. Планируется запуск специализированных образовательных программ по изучению китайского языка и культурологии Китая, проведение регулярных языковых тренингов и конкурсов по китайскому и немецкому языкам.

Вузы будут развивать кадровый потенциал и совместные научные исследования, экспертную, инновационную и просветительскую работу, повышать конкурентоспособность совместных образовательных программ и научных проектов. Планируется и реализация проектов для развития социально-экономической среды региона и проекта «Обучение служением», который направлен на развитие активной гражданской позиции и волонтерства среди студентов.