20 Июня 2025
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Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге уроженку Йошкар-Олы посадили на 18 лет за вступление в террористическую организацию

Сегодня Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженке г. Йошкар-Олы 48-летней Вере Сидоркиной, обвиняемой в государственной измене и покушении на участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2023 года осужденная заполнила анкету кандидата на вступление в ряды террористической организации Легион "Свобода России"* и отправила представителям указанной организации. Это украинское военизированное объединение в марте 2023 года решением Верховного суда РФ было признано террористической организацией и его деятельность запрещена на территории России, о чем, как доказало следствие, Сидоренко знала.

Уроженка г. Йошкар-Олы Вера Сидоркина, осужденная за госизмену(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Уже в июле того же года женщине ответили, что ее заявка получена и ей готовы создать условия для вступления, а уже в августе женщина, используя меры конспирации, попыталась перейти на территорию Украины, однако довести дело до конца не удалось.

В апреле 2024 осужденная зафиксировала спутниковые изображения предприятий, участвующих в производстве продукции военного назначения. После этого она отправила эти изображения с графическими пометками предприятий пользователю с абонентским номером, который использует Главное управление разведки Минобороны Украины. К ним она приложила комментарии о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами Вооруженных сил Украины.

Суд назначил Вере Сидоркиной наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

* признана террористической организацией и запрещена на территории России.

Теги: Екатеринбург, Сидоренко, суд, госизмена


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