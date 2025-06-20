Евгений Солнцев договорился с ГК «Акрон Холдинг» о запуске производства зарядных станций для электромобилей

Рабочая встреча главы Оренбуржья Евгения Солнцева и руководителей АО «Акрон Холдинг» прошла на площадке ПМЭФ-2025. "Акрон Холдинг" является одним из крупнейших промышленных холдингов России в сфере металлургии и электротехники.

В ходе встречи обсуждали проект по запуску серийного производства зарядных станций для электромобилей на базе предприятий ГК «Акрон Холдинг» в регионе.

"Мы создаём в Оренбуржье промышленную среду, где не просто работают предприятия — они сотрудничают, кооперируются и двигают технологический прогресс вперёд. Уже 13 зарядных станций для электромобилей работают в регионе, но это только начало. Реализация проекта «Акрона» — это 100 новых рабочих мест и 300 млн рублей в бюджеты всех уровней. Мы заинтересованы в партнёрстве, которое даёт результат — экономический и социальный", — заявил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Помимо проекта по выпуску зарядных станций в ходе рабочей встречи предметом обсуждения стали перспективы кооперации с промышленными предприятиями региона, расширения сети зарядной инфраструктуры в Оренбургской области.

Обсуждались также вопросы привлечения федеральных и региональных мер поддержки по программам «Развитие энергетики» и «Повышение энергоэффективности», социального партнёрства между ГК «Акрон Холдинг» и Правительством Оренбургской области.

Напомним, "Акрон Холдинг" уже ведет производственную деятельность в регионе. В Оренбургской области под управлением «Акрона» работают сразу несколько предприятий - ООО «Брасско», ООО «Пластик», ООО «ГЗОЦМ «ГайскаяМедь», АО «Завод «Инвертор».