20 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

На Ямале появятся новые программы образования в сфере БПЛА

На Ямале появятся новые программы образования в сфере БПЛА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

О запуске договорились правительство округа и "Радар ммс" – один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

"Беспилотные технологии – это не просто тренд, а новая реальность современного образования. На Ямале мы создаём все условия, чтобы школьники и студенты осваивали перспективные профессии будущего уже сегодня. Сотрудничество с лидерами отрасли, такими как "Радар ммс", открывает перед нашими ребятами уникальные возможности – от изучения основ БПЛА до практического применения этих знаний в ключевых отраслях экономики региона. Это инвестиция в компетенции нового поколения, которые будут востребованы в цифровую эпоху", – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Школьники смогут записаться на обучение по направлению "Беспилотные авиационные системы". Планируется, что оно будет проходить в новоуренгойской "Лаборатории", которая откроется в сентябре к юбилею города.

Студенты научатся обслуживанию БАС. В числе первых – учащиеся Новоуренгойского многопрофильного колледжа.

Уже в июле представители предприятия намерены встретиться с руководителями ямальской системы образования, чтобы обсудить адаптацию курсов под потребности региона.

Теги: Радар ммс, БПЛА, ПМЭФ, Беспилотные авиационные системы


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