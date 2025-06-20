20 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Законопроект СРЗП предлагает сохранять рабочие места за призывниками

Россиянам, призванным на срочную военную службу, предлагается предоставлять отпуск для сохранения рабочего места и стажа. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от "Справедливой России - За правду".
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Они отмечают, что в настоящее время при призыве в армию трудовой договор прекращается автоматически. Это только формально оправдано обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, но на деле приводит к необоснованному разрыву трудовых отношений. А военнослужащий лишается не только места работы, но и социальных гарантий, в том числе трудового стажа. У него есть право на восстановление на работе, но работодатель не обязан предложить ту же должность, к тому же это имеет место только на госпредприятиях. Частники никаких обязательств в этом отношении вообще не имеют. Что создает неравенство и дискриминацию, считают авторы инициативы. Это вынуждает граждан выбирать между исполнением воинского долга и сохранением профессиональной стабильности, что недопустимо в условиях необходимости укрепления обороноспособности страны.

Законопроект предлагает исключить из Трудового кодекса пункт об автоматическом прекращении трудового договора в связи с призывом на военную службу и дополнить новым пунктом о предоставить военнослужащему отпуска без сохранения зарплаты на весь период прохождения службы. Такой порядок действует в отношении мобилизованных участников СВО, но в отношении срочников - нет.

"Выполнение воинского долга не должно перечеркивать социальные перспективы молодых людей, которых призывает на службу государство! Тем более что военнослужащие по призыву выполняют важные задачи в тылу, вносят вклад в общий успех и приближают нашу победу", - написал глава фракции Сергей Миронов.

Теги: призыв, армия


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