78-летняя пенсионерка стала фигурантом дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены

В уголовном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктором Тарховым и его супруги появилась новая обвиняемая.

Как сообщил Следственный комитет РФ, предъявлено обвинение 78-летней Таисии Киселевой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ее отправили под домашний арест.

Женщина является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели, которые обвиняются в убийстве и пособничестве в убийстве Тарховых.

По версии следствия, Киселева после сговора с внучкой экс-мэра Екатериной мошенническим путем завладела автомобилем Тархова, который продала за миллион рублей.

Напомним, Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск – они живут за рубежом. По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями совершить убийство, а ее племянник и внучка потерпевших отравили пару, расчленили тела и заморозили их азотом. Позже куски тел раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, внучка потерпевших признана вменяемой.

Напомним, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили экс-мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. Останки тел на мусорном полигоне обнаружить не удалось. Однако эксперты обнаружили следы крови в квартире потерпевших.