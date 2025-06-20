20 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: скриншот трансляции с сайта forumspb.com

Депутат Макаров со своим "слоном" едва не превратил деловой завтрак Сбера в "голую вечеринку"

Вопрос отсутствия в России благоприятного инвестклимата на деловом завтраке Сбера назвали "крамольным", а его автор – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") даже пошутил, что за ним "уже приехали".

"Хотел начать со слона в комнате, а потом увидел лицо Пескова (пресс-секретаря президента России – прим. ред.) радостное и решил начать с Пескова. Он вчера сказал, что иностранные компании не собираются возвращаться. Вернемся к слону: всегда есть какой-то фактор, которого мы стесняемся. Но если мы не обсуждаем слона, наши выводы начинают искажаться", - сказал Макаров.

"У нас страна была и остается страной светлого будущего с не всегда предсказуемым прошлым. А сейчас бизнес не говорит как о главной проблеме об отсутствии институтов и инвестиционном климате, об уважении к праву собственности. В последнее время обсуждение экономических вопросов сводится к поиску врагов. Ощущение, что где-то сидят враги, которые постоянно хотят повредить стране и бизнесу. В основном это связано с невежеством тех, кто пытается себя оправдать, не умея ничего, кроме печатать деньги. Мы уже это в нашей истории проходили. Почему вы [Герман Греф] так улыбаетесь, будто за мной уже приехали? Давайте обсуждать, как стране расти и жить в отсутствии инвестиционного климата. Нам так и не удалось его построить", - констатировал Макаров.

"Мы обсуждаем очень важные проблемы, но без институтов это все не полетит. А по качеству институтов мы занимаем 126 место из 134 в мировом рейтинге. Кто-то говорит, что СССР рухнул из-за Горбачева и Ельцина. Но на самом деле он просто не смог удовлетворять все возрастающие потребности трудящихся. Социализм рухнул потому, что не смог исполнять свой основной экономический закон. А мы свои экономические законы даже еще не написали", - заключил парламентарий.

Герман Греф дал прокомментировать выступление Макарова Ксении Собчак, и она попыталась шутить: "Макаров сейчас такую крамольную речь сказал, что мне кажется, что я в шаге от "голой вечеринки". Макаров на это заметил, что "каждый выбирает ту вечеринку, которая ему нравится".

Теги: андрей макаров, инвестиционный климат, ключевая ставка, ксения собчак


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