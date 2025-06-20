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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters/Heinz-Peter Bader

Новый владелец заводов Heineken в России рассчитался с голландской компанией

Новый владелец заводов Heineken в России – группа "Арнест" – рассчитался с голландской компанией за расположеныне в нашей стране активы.
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Группа "Арнест" инвестировала в компанию "Объединённые пивоварни" (бывшая "дочка" Heineken в России) 28 млрд руб. 17 из них пошли на модернизацию производств, а 11 – на окончательное погашение долга перед голландской компанией, рассказала РБК на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор "Объединенных пивоварен" (ОПХ) Анна Миронова.

Напомним, в марте 2022 г. Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать. Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу

Теги: Heineken, пиво, "Объединённые пивоварни"


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