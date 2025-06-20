Бюджет штормит серьезно - Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что "бюджет штормит серьезно". Ему пришлось по вкусу высказывание главы Сбера Германа Грефа об идеальном шторме в экономике.

"[Высокая ключевая] Ставка – это сиюминутная проблема, а институты – это основа. Шторм идеальный сейчас и в бюджете: штормит серьезно. Но базово налоги мы трогать не будем, потому что это институт. Что же делать? Надо быть скромнее в желаниях, координировать бюджетную политику и денежно-кредитную политику, сейчас есть некоторая раскоординация. И также надо меньше брать государству на себя кредитных рисков", - сказал Силуанов на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ.

Греф же в своем приветственном слове перед завтраком отметил, что государство будет вынуждено заимствовать в этом году, причем по высоким коммерческим ставкам: "Мы столкнулись с идеальным штормом. Реальная ставка 10-14%, это очень сильно давит на рентабельность бизнеса. Это несет угрозу экономическому росту на протяжении ближайших трех лет. Курс далек от равновесия. Равновесный курс сегодня 100+. Бюджет сталкивается с повышенным дефицитом. В конце года Минфину надо будет привлекать займы на рынке".