Там, где горы касаются неба: РМК исполнил желание Максима из Екатеринбурга побывать на Алтае

Благотворительный фонд РМК исполнил мечту 16-летнего Максима Губаева из Екатеринбурга побывать на Алтае в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Подросток вместе с мамой побывали в самых ярких и запоминающихся туристических местах.

Напомним, что акция "Елка желаний" создана для исполнения желаний детей с особенностями здоровья или попавших в трудную жизненную ситуацию. В четыре года Максиму диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга. Пройдя операцию и долгий путь к восстановлению, парень сейчас находится в ремиссии. К сожалению, годы лечения не могли не оставить последствий - у подростка нарушена координация, походка стала неуверенной, и хуже стала работать правая сторона тела. Но такие трудности не останавливают Максима: он свободно общается на английском языке и пишет музыку, которая звучит даже за границей.

Парень мечтает посетить разные уголки мира и теперь напротив "Алтая" он наконец сможет поставить "галочку".

"Очень много эмоций! Потрясающая природа. Максим впервые увидел водопады воочию и был поражен их величием. Несмотря на то, что у него есть сложности с передвижением, он сам смог пройти пеший маршрут и сделал это с большим удовольствием. Эти эмоции останутся с ним на всю жизнь", – рассказала мама подростка Татьяна Губаева.



Первым семья посетила Каракольскую долину, где природа дышит тишиной, а воздух будто наполнен силой. Посетили трехтысячелетний археологический комплекс, а затем направились на перевал Чике-Таман, где на высоте почти 1,3 тыс. метров открывается панорама Теректинского хребта. Раньше здесь была конная тропа, а сегодня пешим маршрутом проходят туристы.

Максим вместе с мамой также посетили один из самых живописных водопадов в округе – Ширлак, после чего отправились на Алтайский Марс, где разноцветная глина создает совершенно инопланетный пейзаж. Следующая точка — Курайская степь: простор, горы вдали, ветер и бескрайнее небо.

"В силу деятельности нашего фонда, мы работаем с ребятами с ОВЗ или с инвалидностью, мы понимаем, как непросто их родителям, какой большой объем средств уходит на оплату лечения, оплату реабилитации, дополнительных устройств, которые упрощают жизнь ребятишек, поэтому у семей не всегда остается возможность на то, чтобы исполнить мечту и отправиться в путешествие всей семьей. Поэтому мы очень рады, что смогли исполнить мечту Максима", – отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

На всякий случай активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" повсюду сопровождали семью. Стоит отметить, что центр вот уже пять лет является региональным представителем "Елка желаний", а потому волонтеры внимательно следят за исполнением каждой мечты.

"Пусть путешествие и подошло к концу, но белые шапки горных хребтов, пейзажи Марса, глубокие речные долины – все это останется в памяти на всю жизнь, уверены Максим и Татьяна. Достаточно будет взглянуть на фотографии, чтобы снова оказаться в этом уголке дикой природы", – отметили в РМК.

Благотворительный фонд РМК, учрежденный в 2005 году, уже успел оказать поддержку более 400 тыс. гражданам. Основная специализация - помощь детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Команда фонда на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог 3 тыс. детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.