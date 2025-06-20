ИИ в 70% случаях выбирает точку зрения США, рассказали на ПМЭФ

Почти все тексты, на которых обучается искусственный интеллект (ИИ), написаны на английском языке. А на русский язык приходится менее 1%. Эти данные привел на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.

Он рассказал о больших языковых моделях ИИ. Они генерируют те ответы, которым обучены. А обучены на английских текстах. Отсюда и характерные ответы на политические или идеологические темы. Были проведены эксперименты, когда ИИ задавались вопросы на политические темы из истории. И они показали, что в 70% случаях ИИ выбирает точку зрения США.

"Есть модель попросить быть беспристрастной, то она все равно выбирает точку зрения США. Но если ее попросить быть китайским патриотом, то в 99% случаях она выбирает точку зрения Китая. Это означает, что они знают все, просто прикидываются. Это можно сравнить с ракетой, у нее нет политических предпочтений, - важно, кто ее запускает и куда она летит. Предъявлять претензии языковой модели - это все равно что предъявлять претензии ракете, которую запустили", - рассказал Оселедец.

Он считает, что без участия государства в выправлении ситуации не обойтись.

Об этой проблеме недавно заявил глава СПЧ Валерий Фадеев: тексты, которые выдают нейросети, - это абсолютно западный нарратив. Они выдают мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания.

"Это идеологизированные западные тексты", - подчеркнул он.

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов говорит, что российские нейросети тоже основаны на западных и выдают западную точку зрения.