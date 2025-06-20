Бывший "единоросс" из Нефтеюганска, высмеявший уборщицу, заявил в прокуратуру на депутата думы

Конфликт между бывшим "единороссом" Альбертом Афлятуновым, оскандалившимся после оскорбления уборщицы, и депутатом Нефтеюганска Натальей Терегуловой вышел на новый уровень. Афлятунов обвинил ее в мошенничестве при сборе средств на лечение ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывший МГЕРовец заявил, что обратился в прокуратуру из-за сборов средств на лечение ребенка, так как депутат не представила отчетность по расходам.

"Терегулова и ее окружение организовывали сбор средств под видом благотворительности, но куда ушли семь миллионов рублей? Отсутствие отчетности – нарушение закона о благотворительной деятельности", - пишет активист в соцсетях.

Депутат Терегулова отрицает обвинения и намерена обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, в мае 2025 г. Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. Он был исключен из партии и "Молодой Гвардии".