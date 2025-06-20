В Израиле рядом с офисом Microsoft начался пожар после прилета иранской ракеты

Пожар начался рядом с офисом корпорации Microsoft в Израиле в городе Беэр-Шева после атаки Ирана. Как сообщил CNN, одна из иранских ракет упала у технопарка, где находится представительство компании.

По данным телеканала, в результате удара на юге города началось несколько пожаров. Загорелось несколько автомобилей. Как сообщил представитель скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом", по меньшей мере шесть человек получили ранения.

ТАСС отмечает, что Беэр-Шева расположен недалеко от израильской авиабазы Неватим.

В свою очередь, израильские военные заявили, что ночью поразили десятки целей в Тегеране, в том числе штаб-квартиру Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND). Также под удар попали промышленные и научные объекты, связанные с производством и разработкой ракет и других вооружений. По данным израильской армии, удар был нанесен 60 истребителями ВВС страны, по целям было выпущено около 120 снарядов.

Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по ракетным установкам и радарным комплексам в Тегеране и Исфахане.