Приговор по делу экс-замминистра обороны Иванова могут огласить уже в июле

В начале июля, могут огласить приговор по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Решение должен принять Мосгорсуд.

Мосгорсуд 3-4 июля готов огласить итоговое решение по первому уголовному делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц", сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова о растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.