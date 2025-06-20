Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в своем телеграм-канале утром в пятницу.

Спустя час мэр сообщил о втором сбитом БПЛА, летевшем на Москву.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 19 июня до 7:00 мск 20 июня средства ПВО сбили 61 беспилотник ВСУ за ночь над девятью регионами России. Больше всего (22 дрона) уничтожено над территорией Орловской области.