Моор на ПМЭФ провел серию встреч с компаниями, которые ведут бизнес в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги первого рабочего дня делегации Тюменской области на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Проведена серия встреч с компаниями, которые ведут бизнес в Тюменской области, а также с предприятиями, сотрудничество с которыми только начинается.

"Первый день на ПМЭФ был очень насыщенным. С утра до позднего вечера делегация Тюменской области вела переговоры с действующими и потенциальными инвесторами. Провели встречи с руководством групп компаний "Автодор", "Черкизово", "Дамате", "ТОФС", компании "РВБ". Каждое общение открывает новые горизонты для развития нашего региона. Сегодня продолжим. Также ждем результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах", - сообщил Александр Моор.

С компанией "Автодор" были обсуждены инфраструктурные проекты. В частности, строительство Южного обхода Тюмени.

"Решены все земельные вопросы. Получено заключение Главэкспертизы. Определена стоимость. Скорее всего, это будет федеральная концессия, поскольку это федеральная трасса. Строительство Южного обхода, при сохранении всех текущих условий, может начаться уже в 2026 году", - заявил Моор.