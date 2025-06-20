20 Июня 2025
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Фото:nakanune.ru

Жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеевой снова продлили домашний арест

Ленинский районный суд продлил меру пресечения супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ларисе Контеевой. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Срок меры пресечения продлен до 22 июля 2025 года. Контеевой по-прежнему запрещается общаться с людьми, проходящими по уголовному делу и пользоваться средствами связи.

Контеева обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.5 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ. Это получение взятки должностным лицом в крупном размере по предварительному сговору, а также вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

Напомним, в 2012 году сообщалось, что супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга сбежала после того, как стала фигурантом расследуемого дела. Лариса Контеева была объявлена в федеральный розыск. Позже ее заочно арестовали.

По версии следствия, с января 2010 по сентябрь 2011 года на территории Екатеринбурга она вместе с мужем Виктором Контеевым, а также рядом иных лиц из числа окружения чиновника требовали от директора ООО "Продовольственная база № 4" Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале ООО "Продовольственная база № 4" рыночной стоимостью более 150 млн руб.

В дальнейшем это имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными в столице Среднего Урала и области. В результате указанных преступных действий владельцами всего имущества, как полагают следователи, стали Лариса Контеева и ее близкие родственники.

Что касается Виктора Контеева, вчера его условно-досрочное освобождение признали законным.

Теги: Екатеринбург, Контеева, арест


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