20 Июня 2025
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Фото: Reuters / Gleb Garanich

СМИ: Порошенко* могут посадить в тюрьму по делу о чемоданах с деньгами из Москвы

Экс-президенту Украины Петру Порошенко* грозят очень неприятные последствия по уголовному делу о чемоданах с деньгами, которые якобы были привезены ему из Москвы накануне президентских выборов 2019 года. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Накануне.RU писало об этом деле, которое начали раскручивать в начале 2025 года. Будто бы деньги были привезены для президентских выборов. Сам Порошенко все отрицает и заявляет о политическом заказе на его устранение как политика.

В уголовном деле фигурирует сумма 38 миллионов евро наличными, которые ему привез из Москвы бизнес-партнер супруги Виктора Медведчука Александр Баримов. И деньги ушли в неизвестном направлении без прохождения таможенных процедур. Ранее были арестованы три человека, участвовавших в приеме денег.

По версии следствия, деньги были регулярной взяткой для Порошенко от структур Медведчука за то, что тогдашний президент помог вывести из госсобственности нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление". Как пишет издание, даже в его партии не все верят в его невиновность. Это дело грозит ему тюрьмой и политической смертью.

Чтобы этого избежать, Порошенко якобы предложил Зеленскому голоса своей фракции в Киевсовете, чтобы помочь Банковой убрать с поста мэра Киева Виталия Кличко, что Зеленский давно хочет сделать, но не может.

*в России внесен в список террористов и экстремистов

Теги: порошенко, украина


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