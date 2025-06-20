Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

Россия негативно отреагирует в случае, если в ходе конфликта с Израилем будет убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу Sky News.

"Очень отрицательно, мы это решительно осудим", — сказал он.

Ранее власти Израиля допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Хаменеи приблизит завершение военного конфликта. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что военные США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".